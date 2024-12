Antonijević je spomenuo stanje u Narodnom frontu, kao i to da li tamo postoje liste čekanja:

- Ne bih ja to nazvao listom čekanja jer kod nas svi pacijenti dođu na red za operaciju, a mislim da je maksimum 60 dana. Mislim da pričamo o pogrešnim stvarima jer je lista čekanja posledica, osim što je problem, pogrešnog ponašanja prema sebi. Mi smo se kao društvo razboleli zbog pogrešnih stavova prema sebi. Nas su na medicini učili da ne lečimo simptom, nego uzrok. Uzrok liste čekanja je nepravilan život, loš način istog, sve ono što dovodi do loših promena kod čoveka.

- Ima raznih posledica kako je to nastalo, prošlost, prevencija, mi smo društvo koje nije baš mlado, a ljudi kada dođu u neke godine, obolevaju. Srećom, na listi čekanja se radi, smanjuje se, katarakta na prvom mestu, ministar je sve učinio. Mogu odgovorno da kažem da se neke očne klinike sada utrkuju ko će pre da završi. Ništa se epohalno nije promenilo, bitno je samo ko je ministar, a Lončar je dobar i sposoban, ne govorim da je neko pre njega bio loš, ali nemate mogućnost da naredite. Način života, alkohol, droga, više nema one granice kao on je mlad, pa samim tim i zdrav. Baš je skoro bio primer da na transplantaciju srca čeka dečak 2005. godište.