- Može doći do akutne traume, koja se pojavljuje tada, a manifestuje se kroz anksioznost, depresiju, strah, te poteškoće u učenju . Takođe, ono se može javiti i kasnije, nakon nekoliko godina, kada se setimo tog stresnog događaja, kada nam se desi neki okidač, gde krenemo to proživljavati iznova - reči su psihološkinje.

- To dete koje guši drugo ne zna da li ono ima urođenu srčanu manu, da nema epilepsiju ili psihomotorni poremećaj. Kod takvog deteta to stanje smanjene količine kiseonika u organizmu mnogo brže nastupa. Možda oni u toj igri ne znaju koliko dugo drže to dete, jer nije isto prekinuti mu disanje minut ili pet. Naravno da bih tih pet minuta bilo kobno, jer se može desiti i smrt, ali u svakom slučaju, svaki nedostatak kiseonika, pa neka traje i 15 sekundi, nije dobar za naš organizam - objasnila je dr Đerković.