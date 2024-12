Večeras i u toku noći u oblastima od jugozapadne Srbije, preko Rasinskog i Topličkog okruga do istočne i jugoistočne Srbije mestimično se očekuju obilnije padavine: u nižim predelima jaka kiša, a u brdsko-planinskim oblastima sneg uz brzo povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 20 centimetra, lokalno i više.

U subotu (07.12.) na jugu i istoku Srbije ujutro i pre podne oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama (kišom i snegom), a u brdsko-planinskim oblastima sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim krajevima suvo. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 °S, a najviša od 5 do 9 °S.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu (10 - 11.12.), a u četvrtak i petak (12 - 13.12.) uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4 °S, a maksimalne od 5 do 9 °S, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 °S.