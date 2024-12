Jako nevreme ili intenzivna snežna oluja, stiže u Evropu, a i naš Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) niže upozorenja. Kako upozoravaju u najnovijoj objavi, padavine će biti intenzivnije večeras i u toku noći, a u brdsko-planinskim predelima možemo da očekujemo snežni pokrivač i do čak 20 centimetara novog snega!

"Večeras i u toku noći (06/07.12.) u oblastima od jugozapadne Srbije, preko Rasinskog i Topličkog okruga do istočne i jugoistočne Srbije mestimično se očekuju obilnije padavine: u nižim predelima jaka kiša, a u brdsko-planinskim oblastima sneg uz brzo povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 20 cm, lokalno i više" , glasi najnovije upozorenje RHMZ izdato u 17:25 sati.

"Do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa snegom (samo će u Beogradu, Šumadiji, Velikom Pomoravlјu i južnom Banatu usled smanjene oblačnosti povremeno biti i sunčanih intervala). Padavine će potom biti intenzivnije večeras i u toku noći (naročito na potezu od jugozapadne Srbije preko Rasinskog i Topličkog okruga ka jugoistoku)", ističe RHMZ.

Severe Weather Europe piše da se sada formira "intenzivan sistem" koji će prouzrokovati da se vetrovi okrenu na sever i potisnu hladniji vazduh u zapadnu i centralnu Evropu, što će izazvati jaku zimsku oluju od petka do nedelje. Upozoravaju da će u mnogim predelima padati obilna kiša i sneg, što će otežati putovanje.

Očekuju se jaki vetrovi s udarima do 120 km/h, snežne padavine i opasni uslovi na putevima.

U ostalim krajevima suvo. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena Celzijusovih, a najviša od 5 do 9 stepeni.

Minimalne temperature od -2 do 4 stepena, a maksimalne od 5 do 9 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 stepeni.