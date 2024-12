Brojni papiri i analize koji potvrđuju da nismo sposobni za rad i zbog kojih smo do sada u više navrata morali da se bolesni šetamo od nadležne zdravstvene ustanove do firme - uskoro će postati prošlost. Više o tome govorio je Nikola Radoman, savetnik za digitalizaciju u Ministarstvu zdravlja:

- Svi poslovni procesi su digitalizovani od samog dolaska pacijenta u zdravstvenu ustanovu koja ima problem sa svojim zdravstvenim stanjem, da započne proces bolovanja. Celokupni taj proces smo unapredili da bi smanjili kretanje pacijenata i nepotreban odlazak kod lekara, ukoliko to nije zahtevano od strane lekara da mora da dođe na kontrolni pregled.

- Poslodavac ne treba da ima uvid od čega njegov zaposleni boluje. Informacija će od izabranog lekara doći prvo do pacijenta, a paralelno i do poslodavca o njegovoj privremenoj sprečenosti za rad, i tek na kraju zaključivanjem bolovanja, poslodavac će dobiti doznaku na osnovu koje on radi obračun - ističe Radoman.