Njena objava prikupila je veliki broj lajkova i komentara u kojima druge članice grupe poručuju koliko ih je njen mali gest obradovao, dok je skromna pronalazačica samo dodala da vlasnicu ne traži zbog same vrednosti predmeta, već pretpostavke da je u pitanju poklon ili uspomena.

"Bravo", "Divan gest. Svaka čast", "Neka milina me obuzme oko srca od pomisli da još postoje ljudi kao Vi...", "Divno! Iskreno verujem da ćete naći vlasnicu", "Bravo, divni ste", "Najzad nešto lepo, to je baš lep ljudski gest. Hvala", pisale su one.