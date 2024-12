U većem delu Srbije danas će biti suvo vreme, sa temperaturom do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i istoku Srbije pre podne oblačno, u nižim predelima kiša i sneg , a u brdsko-planinskim oblastima sneg. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od nula do četiri, a najviša od pet do devet.

U Beogradu pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od jedan do tri, a najviša oko osam.

Vreme narednih dana

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu, a u četvrtak i petak uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4, a maksimalne od 5 do 9 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 stepeni.