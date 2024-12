Mini epidemija varičela

- Sada jeste vreme za ovčje boginje i njihove pojave u kolektivima. To bude novembar, decembar, januar, najčešće kao neka mala epidemija. Simptomi varičele počinju sa povišenom temperaturom, neraspoloženjem deteta, lošim opštim stanjem. Pojavi se prvo par tačkica koje izgledaju kao ujed komarca. Posle dan ili dva se ispunjavaju tim vodenastim vrhom, ali ono što je bitno to je da se ta ospa širi, da se ne ostaje pojedinačna ospa, nego se širi po licu, trupu, ekstremitetima i onda ste skoro sigurni. Dakle, ako ste danas imali dve ili tri ospice, sutradan ako imate desetak tih sa vodenastim vrhom, onda je to skoro stopostotno varičela - objasnila je dr Olivera Ostojić, pedijatar i pulmolog DZ Dedinje.