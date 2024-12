Presedan, koji direktno ruši temelje građanskog i evropskog koncepta države Crne Gore, neophodno je otkloniti kroz širi dijalog svih relevantnih činilaca, gdje bi se analizom argumenata za i protiv došlo do saglasnosti za uvažavanje faktičkog stanja. To bi značilo saniranje negativnih posledica neodržive, a trenutno važeće diskriminacije srpskog jezika, koju je počinio ustavopisac iz 2007. godine. Očigledno je postojala namera da ovu diskriminaciju po svaku cenu učini trajnom i uvede u legalne i legitimne tokove.

Moje zalaganje za normiranje srpskog jezika kao službenog predstavlja poziv da se kroz što širi dijalog i dogovor postigne većina od najmanje 2/3, kako bi se to rešenje moglo ugraditi u Ustav. Naglašavam da se kroz ovaj pravni put ne povređuje nijedna norma važećeg Ustava. Dakle, moj predlog je da se na ustavan način uvaži realnost, a to je da se srpski jezik Ustavom definiše kao službeni.

Formalno pravno gledano, proglašenje nezavisnosti 2006. godine nije ostvareno kroz poštovanje svih ustavnih procedura. Čak i prostim, površnim čitanjem Ustava iz 1992. godine to se lako može dokazati. Čitanjem već citiranog Člana 2 stava 3 lako se dolazi do zaključka da referendum ne predstavlja konačnu odluku, nego prethodno pitanje. U tom stavu nigde se ne propisuju većine ni tog ni drugog referenduma. Član 81 tačka 6 propisuje da Skupština raspisuje republički referendum. Član 83 propisuje da Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika o raspisivanju referenduma. Današnji zagovornici 3/5 su sledbenici onih političkih struja koje su smatrale da u Zakonu o referendumu ne treba da bude limit od 50% izašlih, nego da je referendum validan bez obzira na izlaznost. Referendum 2006. godine, kao prethodno pitanje, realizovan je po specijalnom zakonu, koji je Crna Gora usvojila uz posredovanje EU između dva suprotstavljena bloka. Prilikom promene državnog statusa jedino što je po Ustavu urađeno jeste organizovanje referenduma. A to je nedovoljno. Postupak promene državnog statusa i promene Ustava do detalja su uređeni Članom 119 tada važećeg Ustava iz 1992. godine, koji glasi : „Ako se predlog za promjenu Ustava odnosi na odredbe o državnom statusu i obliku vladavine, ako se njima sužavaju slobode i prava ili ako se predlaže donošenje novog Ustava, danom usvajanja predloga Skupština se raspušta, a nova Skupština saziva u roku od 90 dana od dana kada je predlog usvojen. Nova Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom svih poslanika samo o onim promjenama Ustava koje sadrže usvojeni predlog, odnosno o usvojenom predlogu za donošenje novog ustava.“