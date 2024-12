- Mnoge masti su dobre, kako svinjska, tako i ostale, kao što su guščija, zečija i od jazavca, a kada ja pravim melem koristim salo od jazavca, salo od zeca, salo od ovaca, od koza... Zašto? Zato što je to mast koja greje, kada krenu virusi, potrebno je koristiti mast . Potrebno je uzeti težanu krpu i njom je premazati, potom priviti na grudi i leđa. Tada, automatski dolazi do grejanja i sazrevanja kašlja”, rekao je za RINU Mirko.

On ističe da je time njegova majka privijala deci koja imaju prehladu u selu.

- Tako se ranije radilo, deca su pešačila kilometrima peške do škole, i po 12 kilometara po snegu, deca ozebu, budu mokrih nogu, majka i baba su to znale i većina žena u selima. Ljudi su koristili ove meleme. Inače svinjska mast se prepere u devet voda i doda se druga kombinacija, kao što je salo od zeca, od jazavca, potom, može i loj od koza i govedi. Tako ja pravim taj melem da dođe do opuštanja”, kaže Mirko.