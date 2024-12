- Posebno što me neki ljudi prvi puta vide ili zvali su me iz komercijalnih razloga, dogovorili smo cenu, a ja ne naplatim. Onda me gledaju malo čudno. Situacija je bilo raznih. Kod jedne porodice sam radio, isto je bilo troje ili četvoro dece. Pošto ja volim da pevam dosta, ja sam i zapevao i onda su kada su slavili detetu rođendan zvali mene da im ja budem gost i da pevam. Doneli su karaoke, pa sam ih zabavljao na rođendanu. Tako da je to bilo, puno srce, puno dvorište dece i ja sa njima - sa osmehom se seća majstror Slavko.