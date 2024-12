Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio suvo vreme do kraja dana uz postepeno razvedravanje. Sutra pre podne malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom.

Prema najavi RHMZ-a, vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2 c, a najviša od 5 do 9 c, u Timočkoj Krajini hladnije.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu, a u četvrtak i petak uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4 c, a maksimalne od 5 do 9 c, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 c.