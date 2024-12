- Ovo je nekad pripadalo selu Mirijevu i tu su meštani obrađivali zemljište sve do 80-ih, 90-ih godina, kada, zbog krađa, ali i urbanizacije, to jest širenja grada, tu više nije bilo moguće baviti se poljoprivredom. Poljoprivreda je napuštena, a njive, voćnjaci i povrtnjaci su ostavljeni da propadaju... Danas je taj deo zarastao u korov, šipražje, putevi su zasuti šutom, đubre je svuda... Po obodima ima i divlje gradnje, a te zgrade nemaju kanalizaciju - ni gradsku ni neku izvedenu. Napravljene su septičke jame, pa se fekalije puštaju u to područje. Voćnjaci, maltene, plivaju u tim fekalijama, a ni kolima ne može da se prođe od nesnosnog smrada - objašnjava za Kurir Dragan Petrović iz Udruženja građana za zeleno i uređeno Mirijevo.