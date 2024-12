Milan je, prema rečima porodice, tog dana posle posla otišao do Kliničkog centra Niš zbog poslovnih obaveza, jer je bio zastupnik farmaceutske kompanije. Nakon toga je svojim automobilom marke "Škoda" krenuo ka Suvoj planini, gde je vozilo pronađeno parkirano kod zatvorenog planinarskog doma.

- Oko podneva se javio snaji i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Kad se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je Marica, majka nestalog farmaceuta.

Milana Đorđevića (41) iz Niša, članovi njegove porodice poslednji put su videli 10. juna. Majci Marici, koja ga je videla tog jutra ništa nije ukazivalo da joj je to poslednji susret sa sinom.

- Bliži nam se slava Sveti Đorđe, a našeg Milana nema. Pet meseci ni traga ni glasa o njemu. Kako da slavimo slavu bez njega? Nikako. Samo da stariji sin odnese kolač u crkvu i da tako obeležimo. Do sada smo slavili slavu, okupljali se. Milan i stariji sin su zajedno nosili kolač u crkvu - kroz suze je nedavno govorila Marica Đorđević, majka farmaceuta Milana Đorđevića (41) koji je 10. juna misteriozno nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Do danas je niko nije pozvao da joj bilo šta kaže o njenom sinu, da je viđen negde ili da je pronađen neki njegov trag.

- Milan Jovanović iz Pirota, Marko Milošević i ja, tragali smo za Milanom u samom podnožju Suve planine, na potezu od manastira Uspenja Presvete Bogorodice u selu Veta do osmatračnice na Bojaninim vodama. Popeli smo se do Bojaninih voda stazom koja vodi iz Vete. Staza je većim delom jedva vidljiva, urasla je u visoku travu i žbunje jer njome retko ko prolazi. U povratku smo se vraćali udolinom koja je veoma strma. Taj teren je jedan od najnepristupačnijih na kojima smo do sada bili, a svi već godinama planinarimo. Duž udoline ima jama, vode i popadalih stabala, mnogo lišća. Nažalost, nismo pronašli tragove nestalog čoveka - izjavio je Srđan.