BEOGRAD - U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno s dužim sunčanim intervalima, a popodne na zapadu i jugu i od večeri i u ostalim predelima očekuje se kiša, a na planinama i sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab so umeren jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak, a na jugu Banata olujni.

Najniža temperatura od minust tri do dva stepena, a najviša dnevna od pet do devet stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije, oko tri stepena.

I u Beogradu će biti vetrovito i veći deo dana malo do umereno oblačno s dužim sunčanim intervalima, dok se od večeri očekuje kiša. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od nule do dva stepena, a najviša oko osam stepeni.