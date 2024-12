- Moja sestričina iz Jagodine je bila kod mene u poseti pre nekoliko meseci, našle smo na Jutjubu jednu torba koja nam se jako dopala. Ona je otišla kući i naručila konac kojim se to radi. Kada je završila tu torbicu, shvatila sam da i ja to mogu. Tako je sve i počelo, prva, druga, treća, deseta.. I moja sestričina puno radi, vrednica je, a svi smo nasledili talenat od moje majke - ponosna je naša sagovornica.

- Tako je to počelo, mada su žene sa sekcije počele da kupuju, a pomoću te reklame koju je napravila unuka imam baš puno posla. Javljaju se ljudi, radim i po želji. Radim i heklane i vezene torbice. Vezene su užasno spore za izradu i za jednu manju je potrebno 10 dana. Pravimo ih raznih dimenzija, oblika, boja.. Ima žutih, zelenih, drap. To jesu letnje torbice i ja iskreno nisam očekivala trenutnu prodaju - priča nam Gordana.

- Heklane torbice tri dana moram da heklam i da nosim na postavljanje kod krojačice, pet dana je potrebno da bi sve bilo kompletno gotovo i sastavljeno. Dosta je to vremena, nije to dovoljno plaćeno, ali ja to volim i radim iz ljubavi. Svako jutro započinjem uz kafu i ručni rad, to je zaista velika ljubav, a sad, eto, na kraju i korist - kroz smeh će.