- Ja sam imala sreću u nesreći, razbolela sam se kao jako mala i imala sam nepunih 12 godina kada sam dobila svoju dijagnozu. Samim tim, dosta dugo sam u tom procesu i volela bih da se nadovežem na to da kada se pojavi jedan organ, nikada se ne zove samo jedan pacijent, već nekoliko njih koji su u tom trenutku najugroženiji. Ja danas živim zahvaljujući transplantaciji jetre, a desilo mi se da su me pozivali dva puta, a prvi put ja nisam dobila organ jer je sa mnom u sobi bila devojka koja je bila zaista vidno lošija od mene i koja je tog dana dobila organ. Nedugo zatim su me pozvali i taj poziv jeste bio moj, a u tom trenutku je sa mnom čekao jedan mladić, koji nažalost danas nije sa nama. Možda je to najbolja poruka da se razbije mit, kod nas ne postoji cena organa, ja nisam ćerka političara, već sam dočekala svoj red.