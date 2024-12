Ovo su samo neki od saobraćajnih propisa, koji, ukoliko se ne poštuju mogu da vas koštaju i do 120.000 dinara, ali i do 60 dana zatvora.

-Vozači sa više od 1,2 promila alkohola u krvi -Vozači koji odbiju alkotestiranje -Vozači koji prekorače brzinu od 71 do 90 km/h u naselju ili od 81 do 100 km/h van naselja -Vozači koji voze bez ijedne položene kategorije ili ako im je oduzeta dozvola na određeni period -Vozači koji pretiču ili obilaze vozilo koje se zaustavilo ispred pešačkog prelaza radi propuštanja pešaka -Vozači koji prevoze decu mlađu od 12 godina na mestu vozača

-Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju je ograničena do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 h, osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

-Probnu dozvolu vozači će imati najmanje dve godine ili do navršene 21. godine za one koji su položili ispit pre 19. godine

-Mlađi od 18 godina moraju da voze do punoletstva sa pratiocem koji ima najmanje pet godina vozačkog iskustva

-Brzina je ograničena na 110 km/h na autoputu, odnosno 90% od dozvoljene brzine na ostalim putevima

-Oni sa probnom dozvolom neće moći da upravljaju vozilom koja imaju više od 108 KS jer će biti kažnjeni sa 20.000-40.000 dinara ili 30 dana zatvora

-Nije im dozvoljena vožnja od 23h do 6h ujutru, za šta je propisana kazna od 10.000 do 20.000 dinara

-Zabrana prevoza više od tri osobe u vozilu

-Nije dozvoljena vožnja pod dejstvom alkohola