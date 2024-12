Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 2 do 8°C, u Beogradu je 6°C.

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i svežije, ujutro povremeno sa kišom još na severu i istoku Srbije, a pred kraj dana i uveče na jugozapadu zemlje, a na višim planinama padaće sneg.

U ostalim predelima Srbije i u ostatku dana biće suvo. Na severu će duvati slab sevroistočni vetar, a u ostalim predelima slab do umeren jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 0 do 5°C, u Beogradu 3°C, maksimalna dnevna od 6 na severu i zapadu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu do 7°C.