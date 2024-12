- Dosta sam puta bila u Turskoj, pa znam, ali meni ne smeta to što je ona veličala njihove muškarce, možda je imala sreće da nađe tamo to što je zamišljala, ali mi jako smeta karakterizacija naših balkanskih muškaraca. Brojke najbolje govore, za nešto više od dva meseca tamo je ubijena 71 žena od strane aktuelnih ili bivših partnera, a tu se ne računaju pretučene. Kako su onda oni tako pažljivi, a naši ne valjaju. U Turskoj nikada nećete videti da se muškarci guraju pre žena kada stane autobus, a kod nas toga ima. Doduše, to je površna stvar, te šminkerske stvari su kod njih drugačije, ali ona mora dobro to da zasluži. Tamo ne postoji način da vi ne poštujete njegove roditelje. Drugo, Erdogan je to rekao, da je sve više bilo maltretiranja žena jer su želele da rade, pa je rekao da nikada muškarac i žena nisu jednaki i da je primarno ženino mesto, dakle njen zadatak, u kući.