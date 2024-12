- Na polovini vojnog roka, vojnici se upućuju u drugi period obuke koji se naziva period kolektivne obuke. Jedan vojnički dan otpočinje ustajanjem vojnika u šest časova, nakon čega nameštaju svoj krevet, vrše ličnu higijenu, nakon toga pripremaju se i organizuju jutarnje vežbe kako bi se bolje razbudili, doručkuju, a sve to se dešava do sedam i trideset časova ujutru, tada je vreme za jutarnju smotru koja otpočinje podizanjem državne zastave. To traje do osam sati, a tada se vojnici upućuju na prepodnevnu obuku u trajanju do ručka, nakon toga sledi odmor, pa popodnevna obuka, večera, pa pripreme za noćni odmor, da bi od 22 časa krenuli na neprekidni noćni odmor. To znači da jedan dan na vojnom roku brzo protekne.