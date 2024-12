Mladi farmaceut se, podsetimo, 10. juna službenim kolima dovezao do izletišta i tu mu se izgubio svaki trag. Njegova majka Marica Đorđević kazala je da u proteklih šest meseci nije pronađen nijedan trag koji bi mogao da pomogne u pronalaženju njenog sina , ali da ona sve više veruje da je sa Bojaninih voda negde odvezen.

Kako ona dalje objašnjava, ne veruje da je on sam odatle otišao, ali da li je to bilo uz njegov pristanak ili je bio prisiljen, ne zna.

- Onako nespreman, u salonskim cipelama, košulju i pantalonama, da je dobrovoljno hteo da ide, u to ne mogu da poverujem. Na nadzornim kamerama se vidi da je 40 automobila toga dana prošlo putem od Bojanih voda ka gradu, moguće da je bio u jednom od tih automobila - kazala je majka nestalog čoveka.

Ona je kazala da to što su oni preživeli za proteklih šest meseci ne bi poželeli ni najgorem neprijatelju.

- Ne možemo više psihički da podnesemo neizvesnost. Sve mi se čini da će da dođe i pozvoni mi na vrata, ali ga nema. Kako sednem gledam kroz prozor u zgradu u kojoj je njegov stan, jer je odmah preko puta, i onda mi je još veća muka. Pitam se stalno da li smo mi nešto mogli da uradimo da sprečimo da nestane. Nije nam se požalio, nije rekao ni jednu reč, nikada. Tog dana kada je nestao sedeli smo on i ja sat i po. Slao je mejlove, pili smo kafu, pričali o najobičnijim stvarima, sada ne mogu da se setim o čemu. Otišao je najnormalnije na posao, nije očekivao da mu se nešto dogodi, znam dobro svoje dete. Posle dva sata je nestao. Šta se dogodilo za ta dva sata pitamo se, ali bez odgovora. U policiji kažu da ga niko nije zvao za to vreme, ali je meni verovatnije da ga je neko pozvao da ode na Bojanine vode, nego da ga je sačekao na ulici i naterao da to učini - govori Marica.