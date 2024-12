Novinarka Kurir televizije Katarina Pavlović nalazila se ispred novosadske bolnice, gde je došlo do propusta kada je pre dve godine Danica Ružić proglašena za najboljeg libera među mladim odbojkašicama u Evropi, a onda je povredila koleno i otišla na rutinsku operaciju meniskusa .

- Pokušali smo da kontaktiramo ovu kliniku u petak, međutim, kako su mi rekli, nisam mogla da dobijem doktorov broj telefona. Ponudila sam i da ostavim svoj broj, pa da se on meni javi, ali nisu pristali ni na to, te su mi rekli da se javim od utorka. To je negde i praksa kada su oni u pitanju, pokušavamo još od juna meseca da stupimo u kontakt sa njima, čak smo im slali i mejl, ali nismo uspeli da dobijemo odgovor - rekla je Pavlović, te istakla: