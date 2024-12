"Trenutno sam psihički jača, ali ti datumi su mi ostali kao trauma, odnosno kada su ti datumi u pitanju, prosto imam strah da idem negde"

Pre dve godine proglašena je za najboljeg libera među mladim odbojkašicama u Evropi. Pred njom je bila sjajna karijera, a onda je povredila koleno i otišla u privatnu novosadsku kliniku na rutinsku operaciju meniskusa.

Pre tačno šest meseci, govorilo se o tome da je Danica Ružić jedva ostala živa, kada ju je, već na ivici snage, preuzeo tim lekara sa VMA i osim što su joj spasili nogu, spasili su joj život. U emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji o periodu oporavka pričala je upravo ona, a njena sagovornica u studiju bila je i dečji psiholog i psihoterapeut, Snežana Anđelić.

Ružić se najpre osvrnula na period oporavka, odnosno prethodnih godinu dana nakon izlaska iz bolnice:

- Prošlo je tačno godinu dana, tek sam 29. decembra izašla iz bolnice. Trenutno sam psihički jača, ali ti datumi su mi ostali kao trauma, odnosno kada su ti datumi u pitanju, prosto imam strah da idem negde. Malo me podseća ovo vreme i non stop sanjam to sve. Stalno sanjam te slike koje sam preživljavala i uvek mi je u glavi taj strah koji sam imala, a koji se i posle godinu dana ponovo javlja - započela je Ružić.

Trauma kroz koju je prošla toliko je velika da ne bi bilo moguće podneti je bez podrške drugih, a u njenom slučaju to su:

- Porodica i prijatelji, tu sam našla utehu. Stalno dobijam napade panike, u sebi stalno imam strah. Gledam da nikada ne budem sama jer u četiri zida stalno plačem. Gledam da se što više družim i da skrenem misli sa toga.

Anđelić je potom sa stručnog stanovišta pokušala da objasni osećaj koji je njena sagovornica navela:

- Ono što je ona doživela jeste ozbiljno traumatučno iskustvo i očigledno je da su posledice postale posttraumatski stresni poremećaj, a to znači baš to, panični napadi, nesigurnost, asocijacije na događaje. To bude okidač za emotivnu uznemirenost. Ono što je ona doživela je jedan užas, puno pitanja za jednu mladu osobu koja je još i sportista. To dovodi do preplavljenost raznim emocijama i treba vremena da se to ponovo stabilizuje. Trauma se nastavlja i posledice se samo umnožavaju i time anksioznost postaje sve jača.

Ono što javnost najviše zanima i što je ujedno i najvažnije pitanje jeste kako je danas njena noga, a Ružić je na to odgovorila:

- Noga je bolje, pokretljivost mi je bolja, ali što se tiče savijanja, to mnogo teško napreduje. Na leto sam išla na rehabilitaciju u Igalo, to mi je mnogo pomoglo, odnosno morska voda od koje mi se rana smanjila, noga je dosta lepša. Imam baš traume od bolnice, ali sam posle toga išla na magnentnu rezonancu i stanje je bolje. Doktor mi je preporučio kako bi mi psihički bilo lakše, da idem u teretanu, radim određene vežbe i živim normalno. Meni je raj da idem da vežbam, super napredujem, šetam na traci, ali dosta mi pomaže - rekla je ona, te istakla:

- Ja ignorišem tu bol, osećam je već godinu dana. Kada me boli, ne ustručavam se, izlazim i družim se sa prijateljima. Lekove ne želim da pijem, osim kada baš ne mogu da izdržim, ali pokušavam da ignorišem sve u vezi toga.

Anđelić se nadovezala na reči svoje sagovornice:

- To jeste jedan način da se čovek nosi sa onim što jeste. Nemate izbor, život ide dalje. To je potreba mladog organizma. Radi se o tome da je jedan život kompletno promenjen preko noći i svako biće to teško podnosi. Lepo je videti da neko i pored bola stisne zube.

Ružić i njena porodica tužili su lekara koji je napravio propust tokom operacije, a više o tome za Kurir televiziju objasnio je i njihov advokat, Ilija Dražić:

- Krivična prijava je podneta 27. maja.Trenutno je procedura u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu u toku. Prema našim poslednjim informacijama, oni čekaju izjašnjenje posebne komisije ministarstva zdravlja o tome da li su propusti učinjeni. Mi smo spremili i tužbu za naknadu štete koju ćemo verovatno predati početkom godine.

