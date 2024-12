- Postoje zimski kampovi za decu koji su besplatni u Beogradu. Ne znam kakva je situacija sa čitavom Srbijom, ali to je nešto što bi svaki grad trebao da ima. Na tim kampovima deca imaju vremena kada je raspust da se stvarno angažuju, da i mi ne moramo praviti to, a i sve to isto možemo i mi da im napravimo u našoj režiji kada bi imali vremena. Deca su rođena u tom periodu kada su ti telefoni, društvene mreže, to im ne smemo zabraniti, apsolutno.