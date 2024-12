"Moji roditelji i dečko znali su da imam sepsu, krili su to od mene jer su znali da bih to teško podnela"

Slušaj vest

Pre dve godine proglašena je za najboljeg libera među mladim odbojkašicama u Evropi. Pred njom je bila sjajna karijera, a onda je povredila koleno i otišla u privatnu novosadsku kliniku na rutinsku operaciju meniskusa.

Pre tačno šest meseci, govorilo se o tome da je Danica Ružić jedva ostala živa, kada ju je, već na ivici snage, preuzeo tim lekara sa VMA i osim što su joj spasili nogu, spasili su joj život. U emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji o periodu oporavka pričala je upravo ona, a njena sagovornica u studiju bila je i dečji psiholog i psihoterapeut, Snežana Anđelić.

Foto: Privatna Arhiva

Ono što javnost najviše zanima i što je ujedno i najvažnije pitanje jeste kako je danas njena noga, a Ružić je na to odgovorila:

- Noga je bolje, pokretljivost mi je bolja, ali što se tiče savijanja, to mnogo teško napreduje. Na leto sam išla na rehabilitaciju u Igalo, to mi je mnogo pomoglo, odnosno morska voda od koje mi se rana smanjila, noga je dosta lepša. Imam baš traume od bolnice, ali sam posle toga išla na magnentnu rezonancu i stanje je bolje.

Ružić i njena porodica tužili su lekara koji je napravio propust tokom operacije, a više o tome za Kurir televiziju objasnio je i njihov advokat, Ilija Dražić:

- Krivična prijava je podneta 27. maja.Trenutno je procedura u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu u toku. Prema našim poslednjim informacijama, oni čekaju izjašnjenje posebne komisije ministarstva zdravlja o tome da li su propusti učinjeni. Mi smo spremili i tužbu za naknadu štete koju ćemo verovatno predati početkom godine.

Činjenica je da se još uvek, bez obzira na apele i sav trud koji je uložila zajedno sa porodicom, ništa nije desilo sa pravnog aspekta, a kako to utiče na njen oporavak, Ružić je rekla sledeće:

- Ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi, da profesionalci tako nešto urade devojčici bez malo griže savesti. Nije mi krivo što je uzeo od nas novac, krivo mi je samo što mi je uništio nogu, ali i karijeru. Izvinjenje nisam dobila, a baš sam zbog toga i htela da ga tužim. Da je rekao dan ranije, da su me tada prebacili na VMA, sada bih bila pokretljivija, ne bih imala ovoliku ranu da me je nedelju dana pre toga prebacio. Mi se stvarno ne bi naljutili, svesni smo da se greške svuda dešavaju. Dete sam, tužna sam, pogađa me. Nije rekao hvala ni doktoru koji me je spasio.

Foto: Kurir Televizija

Slike svoje noge, odnosno stanja u kakvom se našla nakon operacije nije videla sve do nedavno, a zašto je to tako:

- Ja nisam smela to da gledam, znala sam da bih pala psihički i da ne bih to mogla da podnesem. Moji roditelji i dečko znali su da imam sepsu, krili su to od mene jer su znali da bih to teško podnela. Tata mi je skoro pokazao sliku, ja nisam mogla da verujem da je to moja noga. Samo sam se prekrstila i zahvalila se Bogu što je takva ostala. Zahvalna sam do neba svim ljudima koji su mi spasili nogu - rekla je ona i dodala:

- Dan danas nisam svesna koliko sam jaka, saživela sam sa tim, zaboravila sam koliko mi je bilo teško. Baš sam ponosna na sebe i ne krijem taj ožiljak. Celo leto su mi ljudi postavljali neka pitanja i baš sam se zezala na svoj račun. Ja tu nogu nosim ponosno i podignute glave, znam kroz šta je sve prošla. Sreća što ovako izgleda i što je tu, mogla je da ne bude.

01:24 "Odbili su da nam daju doktorov broj telefona" Kurir televizija ispred novosadaske bolnice gde je operisana odbojkašica Danica Ružić "On i dalje neometano radi" Izvor: Kurir televizija

Prva manifestacija koju je posetila nakon operacije jeste kup u Obrenovcu, a Ružić je otkrila i kako je došlo do toga:

- Danima sam se čula sa trenerom, a kada je došao taj dan, ja prosto nisam mogla. Uvek me neka tuga uhvati i ja ostanem u stanu. Bila je Liga šampiona, samo odjednom sam zvala drugaricu i rekla "Molim te, nađi mi kartu, ja idem da gledam". Dolazim do hale i srce mi je puklo na pola. Toliko mi je bilo neprijatno, odjednom mi je bilo i vrućina, baš mi je bilo teško. Sa druge strane mi je bilo i mnogo žao, potrčala bih da mogu, samo još jednom da zaigram na terenu. Bilo je teško, ali sam preživela. Otišla sam malo ranije, nisam mogla da odem do njih, teško mi je i dan danas pada. Razmisliću kada ću ponovo doći jer sam baš povređena. Tek me sada to stiže.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs