"Kada deca zapale petardu i hoće da je bace, najčešće dolazi do opekotina, zatim i neke dublje povrede, od lakih telesnih povreda do teških telesnih povreda, povrede tetiva, povrede mekih tkiva, amputacije ekstremiteta. Sve to smo viđali u praksi“, napominje dr Vlahović.

Najačešće se radi o deci do 14 ili 15 godina, najčešće su to dečaci, to je period dokazivanja, period kada se pokazuje da vi nešto možete bolje od drugih i vrlo često se to se završava na jako loš način po tu decu, napominje Vlahović.