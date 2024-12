Iz nedelje u nedelju povećanje broja obolelih

- Prema poslednjim podacima, preko 6.900 slučajeva oboljenja sličnih gripu je registrovano i preko 12.000 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Međutim, bitno je napomenuti da o vi slučajevi su prouzrokovani ne samo virusom gripa, već i drugim respiratornim virusima i mogu dovesti do ovih simptoma ili stanja. Najčešće obolevaju deca predškolskog i školskog uzrasta, međutim, takva situacija je bila i prethodnih sezona - istakla je dr Milinković.

U nekim slučajevima gripa obavezna i hospitalizacija

- Pa grip je najčešće blago oboljenje, odnosno pacijenti se najčešće leče u kućnim uslovima uz simptomatsku terapiju. Međutim, u nekim slučajevima mora doći i do hospitalizacije, naročito u dečjem uzrastu ukoliko nastupi dehidratacija i drugi prateći simptomi - upozorila je dr Milinković.

Simptomi do 10 dana, nekada i duže

Simptomi gripa najčešće traju 7 do 10 dana , a mogu trajati i duže ukoliko je prisutan prolongiran suvi kašalj.

- Kod drugih virusa, poput rinovirusa, to su virusi prehlade, simptomi su nešto kraći, kašalj može biti produktivan i obe ove infekcije prestaju spontano, znači uz simptomatsku terapiju - podvlači dr Milinković.

- Međutim, važno je naglasiti da ukoliko dolazi do pogoršanja simptoma kao što je bol u grudima ili ukoliko simptomi duže traju ili naročito ako su deca u pitanju, svakako javiti se izabranom lekaru - savetuje ova doktorka.

Vakcinu protiv gripa do sada primilo više od 280.000 ljudi

- Vakcina u sebi sadrži tipove virusa gripa koji su sada prisutni u cirkulaciji, znači AH1PDM, AH3N2 virusi. Do sada kod nas je potrošeno preko 280.000 doza. Možemo reći da je za sada odziv zadovoljavajući, ali svakako preporuka je da se vakcinišu osobe koje to do sada nisu učinile, a koje su u rizičnim kategorijama za komplikacije - savetuje dr Milinković.