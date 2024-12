- Uhapšen je I. R. (47) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. Sumnjiči se da se lažno predstavljao kao menadžer u marketinškoj kompaniji i tražio devojke za foto-modeling, nudio im honorar, a potom bi ih odvodio u stan i tražio da ih masira i neprimereno ih dodirivao. Proverom je utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog bekstva iz jednog kazneno-popravnog zavoda, pa će on nakon saslušanja biti sproveden na dalje izdržavanje kazne - izjavio je Dačić.

- Pre slikanja moram 12 sati biti u karantinu, od 18 po podne do šest ujutru, gde će me on masirati kako bih se odmorila. Ujutru sledi šminkanje i frizura, u zoru slikanje - ispričala je za Kurir Milica, koja je shvatila da je prevarena, a ubrzo i da nije jedina.