Koliko god da ste vešti u kuhinji, uvek postoji bojazan prilikom korišćenja ekspres lonca da bi mogao da eksplodira . Upravo to se i desilo u jednom domaćinstvu gde je eksplozija napravila neverovatan haos.

"Godinama kuvam u ekspres loncu. Samo nestručno rukovanje. A ovolika šteta, to od lonca nema šanse", "To je do nepažnje", "Ovo je verovatno neki krš, uzima se sa dva ventila", neki su od komentara...