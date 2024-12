Fotografija starice koja grli svog sina izmamila je istovremeno mnogo i suza i osmeha kada ju je baš on, Jovan Stefanović (64), objavio na društvenim mrežama uz pesmu posvećenu njoj — svojoj majci Saveti, koja je nažalost preminula prošle godine u 85. godini života. Njen sin jedinac je otkrio zašto se vratio na selo i kada je fotografija nastala.

- Ja sam nju mnogo voleo. Jedinac sam. Imao sam mamu, tatu i babu i onda su preminuli... Prvo tata, baba, pa na kraju majka. Sa njom sam proveo 10 godina kada sam se vratio iz Novog Sada. Ta pesma "Volim te majko" koju sam napisao proizašla je iz te neizmerne ljubavi koju sam gajio prema njoj. Rano sam otišao od kuće, kada sam upisao Fakultet političkih nauka u Beogradu. Zatim sam otišao u Novi Sad da radim kao sportski reporter. Supruga me je sa ćerkama napustila 2010. godine. Plakao sam, molio sam ih da me ne ostavljaju, ali ona više nije želela da živi u zajednici. Onda sam doneo odluku da živim nekoliko godina sa majkom. Ispostavilo se 10, do njene smrti. Tako sam se vratio u Pavlovce - priča Jovan.