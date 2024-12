- Vuna je najjeftinija i najkvalitetnija. Mi smo radili ispitivanja sa timom elektroinženjera i došli do zaključka da recimo vuneni ćilim smanjuje zračenje! Vuna, pamuk i sto odsto silikonska vlakna su jedina za preporuku, ne stvaraju elektricitet, svi drugi materijali imaju dodatne stvari koje su kao antene. Ako se izvori zračenja nalaze u blizini kreveta, pa mi smo kao na roštilju - rekao je doktor i opisao kumulativne posledice takvog stanja.

- Ne možete da pijete vitamine i onda da legnete na dušek koji zrači. Imunitet na ćelijskom nivou strada od toga. Okruženje i ishrana moraju biti adekvatni, kao i pravilno spavanje. Moramo da legnemo do 23h, tada se luči melatonin, vi ako legnete u jedan noću bićete nervozni i neupotrebljivi. Naš organizam je 70 odsto voda, ako ne pijemo dovoljno vode, naš organizam umire. Nekada me pitaju šta da rade da ostanu mladi i lepi, odmah kažem, pijte vodu. Nova su kola, ali menjamo filtere pa motor duže traje. Pa i mi ne možemo duže da živimo ako ne čistimo jetru i bubrege. Čak i post i odricanje od mesa, mleka, glutena ili šećera, i to radi neku vrstu detoksikacije. Tada naš organizam može normalno da radi - objasnio je doktor, a prenosi Republika.