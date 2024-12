- To je bilo oko 19 sati. Mama je bila sama, spremala večeru i ona je u trenutku čula da je to puklo. Mislila je da je napolju neki sudar, a onda je videla da je to iz kupatila i da se to sve flambira. Videla je da iz kupatila kulja vatra i dim i uletela je. Uzela je neke krpe, pomočila ih u vodu od cveća i počela da baca po kupatilu. Iznela je i plastičnu korpu za veš koja se zapalila, pa zapalila i veš mašinu - ispričala je Mila i dodala da se, nažalost, još uvek ne zna zbog čega je bojler eksplodirao.