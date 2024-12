Ovaj dokument samo je prvi korak do mobilnih prodavnica u selima Srbije. „Ministarstvo će omogućiti nabavku multifunkcionalnih vozila. Drugim rečima, to su pokretne prodavnice sa svim neophodnim namirnicama i robom. Ujedno, to su i bankomati i šalteri za pružanje svih usluga – poštanskih, ali i usluga lokalne administracije. Sve na jednom mestu i dostupno svima”, poručio je ministar Krkobabić.