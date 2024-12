"Danas pretežno oblačno, tmurno i relativno hladno, ponegde uz slabe padavine. U predelima ispod 500 metara nadmorske visine uglanvom kiša, a iznad sneg, posebno preko 800 metara nadmorske visine gde će lokalno pasti oko 5 centimetara . Vetar slab, severni, a dnevni maksimum od 0 do +7 stepeni Celzijusa. U četvrtak i dalje dosta niskih oblaka i magle ali će padavine biti vrlo retke i slabe, dnevni maksimum bez veće promene, a vetar i dalje slab.

U petak i subotu više vedrine te se noću očekuju slabi mrazevi, uglavnom od -6 do -1 stepen Celzijusa. Tokom dana više sunca uz maksimume od +2 do +9 stepeni Celzijusa. U subotu posle podne sa zapada naoblačenje sa kišom u nižim i snegom preko 800 metara nadmorske visine. U noći ka nedelji nad većim delom regiona prolazne padavine, dok se u nedelju one očekuju uglavnom na jugu regiona. Vetar će okrenuti na prolazno pojačan, severozapadni, a duž Jadrana prolazna bura.