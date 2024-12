Kako su saopštili iz RHMZ, do kraja dana i tokom noći vreme će biti oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom .

Na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini doći će do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren vetar, a na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od -1 do 4 °C, a najviša od 3 do 8 °C.