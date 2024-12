Trebalo bi da radite nešto, a ne radite – to je znak nedovoljne posvećenosti, i znači da ste nemotivisani i lenji, zar ne? Umesto da se prokrastinacija kritikuje kao nedostatak truda, lenjost ili nezainteresovanost, treba joj prići kao potrebi za promenom prioriteta ili razmatranjem drugih oblasti života koji utiču na produktivnost i motivaciju, poručuju stručnjaci.

- Kada osoba ne uspe da započne projekat do kojeg joj je stalo, to je obično zbog anksioznosti, jer misli da njeni pokušaji nis "dovoljno dobri" ili zbog konfuzije oko toga koji su prvi koraci zadatka - objašnjava Devon Prajs, socijalni psiholog i profesor na Univerzitetu Lojola u Čikagu.

Kada ste uplašeni od neuspeha ili čak ne znate kako da započnete obiman, komplikovan zadatak, teško je obaviti posao. To nema nikakve veze sa željom ili motivacijom. Rešenje je – potražiti razlog kočenja.

- Kada vidim da student ne ispunjava zadatke, propušta rokove ili ne pokazuje rezultate u drugim sferama svog života, interesuje me da saznam koji koji ga faktori sputavaju. Koje potrebe trenutno nisu zadovoljene? A, kada je u pitanju "lenjost", posebno me zanima: koje su to nevidljive prepreke - navodi profesor Prajs.