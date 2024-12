Njegov otac Husnija Ahmetović objašnjava za Euronews Srbija da je Šukrija bio dobar sin, porodični čovek i da je Damasku bio na postdiplomskim studijama. Kaže i da od sina ne odustaje, kao i da porodica ni nakon 20 godina i dalje ne gubi nadu da će se on jednog dana vratiti kući.

"Protekle su tolike godine, kucali smo na vrata brojinih instiucija, prebacivali su nas sa jednih na druge jer oni nisu imali nikakve podatke o njemu, ali o Šukriji ni traga ni glasa. Nadu ne gubim, do smrti ću da ga čekam", priča Ahmetović dok drži jednu od fotografija svog sina.

"Mi smo ga zvali ređe, a sa ženom se čuo svake večeri. Nakon toga je izgubio kontakt sa njom, nije mogla da ga dobije. Zvala ga je telefonom, ali nije mogla da ga dobije. Telefon zvoni, a on se ne javlja. Od nje smo prvi put čuli", kaže on.

"Moj sin Hanefija je krenuo kod njega, da ga traži. Otišao je tamo, došao do njegovog stana, vlasnik stana mu je dao ključ. Kaže da je stan bio uredan i sređen, ali da njega nije bilo unutra. Njegova supruga je znala gde drži pasoš, i nije ga pronašla. Dakle, on ga je uzeo. To je sve što znamo o njemu", navodi.