Do kraja dana oblačno sa lokalnom pojavom slabe ili sipeće kiše, a u brdsko planinskim predelima tek ponegde uz provejavanje slabog snega. Na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku zemlјe povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U toku naredne noći i u ostalim krajevima postepeno smanjenje oblačnosti i delimično razvedravanje, pa se po kotlinama, dolinama reka i mestimično i u nižim predelima očekuje stvaranje magle.

Mešovite padavine - prognoza za narednih 5 dana

U petak ujutro mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati pre podne. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, samo u Vojvodini umereno do znatno oblačno. Vetar slab, promenlјiv, na istoku Srbije još ujutro i pre podne umeren do jak, severozapadni. U toku noći vetar će biti u skretanju na jugoistočni i u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 2 do 9 stepeni.