"Tetkice sada rade svoj posao na drugi način, odrađuju svoj posao, šta treba i to je to. Međutim, Dragica je i dalje drug i prijatelj i savetnik i roditelj. Imala je jedna situacija, davno je to bilo, ne srećam se godina koja je bila, napadao je veliki sneg, mi smo došli autom do dole i zatekli smo Dragicu koja nam čisti put do škole", kaže Srđan Pušonić, nastavnik muzičke kulture.