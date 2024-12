Posebna akcija saobraćajne policije počinje u ponedeljak i trajaće do 22. decembra, a policija će kontrolisati da li su vozači pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Ova akcija se sprovodi u 31 evropskoj državi koje su članice organizacije "Roadpol", koja predstavlja evropsku mrežu saobraćajnih policija. S obzirom na to da je vreme proslava i slava, veća ja gužva u saobraćaju u ovo doba godine i vrši se sankcionisanje i otkrivanje prekršaja u vezi sa vožnjom pod dejstvom alkohola , ali i psihoaktivnih supstanci.

- Mi očekujemo i ovog puta, uz veliku podršku medija, što i jeste slučaj, da ćemo imati pozitivne rezultate na kraju ove akcije. Mi ćemo rezultate akcije svakako, pre svega, računati u odnosu na to kakvo je stanje bezbednosti saobraćaja tokom narednih sedam dana. Pored toga, naravno, i koliko smo onih najneodgovornijih isključili iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci - kazao je Radenković.

On zatim navodi da je vožnja pod dejstvom alkohola i dalje jedan od najvećih problema u Srbiji, kao i širom sveta. Uz prekoračenje brzine i nekorišćenje pojasa to su tri glavne "ubice" na putevima, mada naš sagovornik navodi da je situacija bolja nego što je to bio slučaj pre pet ili deset godina.