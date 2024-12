Doktor Dragan Simić, kardiolog Kliničkog centra Srbije istakao je da 150.000 ljudi u Srbiji ima srčanu slabost. To znači, kaže on, da srce gubi volumen i snagu i polako i podmuklo dolazi do kliničkih znakova. Veliki je problem i to što pacijenti ne prepoznaju na vreme srčanu slabost, pa većina dođe kasno.