Svakog dana bude se pre zore. Od kuće do škole menjaju tri prevoza, a uz to i pešače nekoliko kilometara. Ovako izgleda svakodnevica sestara Jelene i Jovane Marjanović iz Krnje Jele kod Bosanskog Petrovca.

- Najveći je problem to što rano ustajemo. Ustanemo u pet sati pa se vozimo traktorom do bratove kuće. Nekad smo išle našim konjem, ali je on ostario - priča Jovana.