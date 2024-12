Rezultati su pokazali da najviše svaki peti vežbač u teretanama koristi doping supstance, a najmanje svaki deseti. Opseg godina je, kako ističe dr Vukašinović Vesić, problematičan za Srbiju jer je 40 odsto ispitanika u opsegu od 18 do 25 godina, a 80 odsto od 15 do 35 godina.

Anabolički steroidi i druge zabranjene supstance imaju negativan efekat na sve organske sisteme, uključujući reproduktivni sistem, centralni nervni i kardiovaskularni sistem, s rizikom od šloga i srčanog udara. Takođe, upotreba ovih supstanci može dovesti do promena na jetri pa i karcinoma, i promena na koži , objašnjava dr Vukašinović Vesić.

Prema njenim rečima, naročito je važno skrenuti pažnju na veoma zastupljene psihičke efekte i probleme, do kojih mogu da dovedu anabolički steroidi, a to je pre svega agresivnost koja može da pređe u depresiju, koja može da dovede do suicidalnih ideja i tako dalje.