Epidemiolog dr Slavica Maris kaže za Kurir da je jako važno da se osoba kojoj je dijagnostikovana šuga pridržava uputstava kako primeniti terapiju:

- Terapija traje tri do pet dana, a ono što je preporuka u cilju preventive recidiva, odnosno ponovnog javljanja ove infekcije, jeste da se nakon primarnog lečenja ponovi terapija nakon sedam do 10 dana, sve u cilju eliminacije odraslih parazita i njihovih jaja. Osobe koje su bile u bliskom kontaktu trebalo bi da se jave dermatologu, bez obzira na to da li se ispoljilo oboljenje ili ne.