Penzionisani policijski inspektor Policijske uprave Niš Bratislav Timotijević, koji je dobar deo radnog veka proveo kao šef potražne delatnosti, rekao je ranije da ne može eksplicitno da isključi nijednu verziju Milanovog nestanka, ali da na osnovu svog iskustva smatra da je živ.

- Dok sam ja bio na tom radnom mestu imali smo samo jedan nerešen slučaj nestanka, a tada se radilo o maloletnici. Ovo je prilično neuobičajen slučaj, na osnovu svog višedecenijskog iskustva i onoga što sam saznao iz medija i prijatelja nestalog čoveka, mislim da mogu sa velikom verovatnoćom da tvrdim da je on živ. S obzirom na to da je veliko područje detaljno pretraženo, a da nije nađeno niti telo, niti njegova odeća, obuća, nakit ili druge lične stvari niti ima ikakvih mikrotragova, sve to ukazuje da on nije nastradao. Čak i da su ga napale životinje, nešto bi njegovo ipak ostalo što bi ukazalo na takav razvoj događaja. U ovakvoj situaciji gde nema apsolutno nijednog njegovog traga u širokoj okolini mesta njegovog nestanka, sve ukazuje da je on odatle otišao - rekao je tada Timotijević.

Komentarišući ovu verziju Milanovog nestanka, Timotijević ističe da veruje da se ne radi o otmici već o svojevoljnoj odluci.

- Na osnovu svega što do sada znamo ništa ne ukazuje da je on prisilno odveden, već naprotiv sve upućuje na to da je on svoj nestanak isplanirao. Zašto bi to uradio, teško je reći - rekao je on tada.