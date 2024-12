- Ja sam, na primer, na Facebooku. Ne koristim Instagram, ne koristim TikTok, nemam vremena za to, ali vidim stalno neke oglase, vidovite one, vidovite one, pa sponsorirano. Vidim odmah da je to prevara. Međutim, ljudi ne. Oni se služe time da odmah kažu, poginuće ti dete, poginuće ti muž, loše će ti biti i ono udari, ne daj Bože, na ono tvoje najmilije, gde se ljudi stvarno uplaše u strahu. Međutim, ja ne mogu da razumem da neko nekom traži 50.000, 100.000 evra i da on uzme i da diže kredite za to.