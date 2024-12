- Za mene je jako važno šta on hoće. Ima muškaraca koji imaju sačuvaj me Bože zahteve. Na primer, zove me muškarac od 60 ili 70 godina i kaže da mu treba mlada žena koja će mu roditi dete, a da će on njoj ostaviti penziju. Koje, bre, dete u tim godinama?! Žena ne gleda penziju, nju to ne zanima. Ona gleda muškarca kao čoveka. Ako je on dobar prema njoj, ona će napustiti svoju zemlju i preseliti se za Srbiju - kaže Natalija.