Jedna uništena venčanica postala je haljina koja će obradovati 19 hrabrih žena - samohranih majki, i to zahvaljujući plemenitom podvigu Nataše Silađi, koja je na aukciji na Instagramu haljinu prodala za neverovatnih 10.000 evra!

Nataša je i sama u istim cipelama samohranih majki, a ova ideja o humanitarnoj aukciji rodila se, kaže, spontano. Nije ni sanjala da će haljinu uspeti da proda za ovoliku sumu, bila je ubeđena da to neće biti više od 300 evra, i to s ciljem da pomogne jednoj samohranoj majci. Ipak, ljudi velikog srca, donatori Rado i Igor, takođe su zaslužni što će ova suma biti raspoređena i podeljena na 19 samohranih majki koje su se prijavile da učestvuju.

- Ideja se rodila onog momenta kada mi je venčanica vraćena u crnom džaku s gomilom drugih stvari nakon razvoda. Bila je puna buđi, fleka, rđe, t o mi je simbolično bio znak da je to kraj jedne priče . Nisam mogla odmah da odlučim šta ću s njom, s vremenom se rodila ideja da je odnesem kod krojačice i na hemijsko i da joj dam novi život. Tako je nastala haljina - priča za Kurir Silađi, koja je inače članica sekcije za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije.

Nakon nekoliko meseci usledio je rođendan njene kume, a s obzirom na to da je haljina bila bela, odlučila je da doda još detalja.

- Ne mogu to da objasnim, ali mi se tada javila ideja da probam da joj dam dodatnu vrednost kroz taj feniks momenat i da pokušam da je objavim na aukciji na Instagramu i da taj novac ode jednoj samohranoj majci , s obzirom na to da i ja nosim iste cipele . Na svom Instagramu sam objavila i dala rok 10 dana samohranim majkama koje žele da učestvuju da se jave ili da ih neko drugi prijavi - priseća se sagovornica Kurira.

- Zaista mislim da ne bih imala taj domet do majki da one nisu podelile objave, jer ja imam 2.000 pratilaca, došla sam do riča od 60.000 ljudi, i u tom krugu se prijavilo 19 majki. Očekivala sam plafon 300 evra. Kada su pristizali mejlovi majki, tada sam shvatila da sam u ogromnom problemu kako da rangiram tuđu bol. Međutim, ta dilema je rešena tim iznosom od 10.000 evra - ponosna je Silađi.