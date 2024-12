- To je bilo u autobusu "Niš ekspresa" kad sam iz Niša išla kod bake u Međveđu. Slobodan se vraćao iz vojske. Autobus je bio pun, a on se ponudio da mi ustupi mesto, i tog trenutka je počela naša životna priča... Ćaskali smo sve do Međveđe, a pošto je to malo mesto, sišli smo na istoj stanici. Posle nekoliko meseci smo se uzeli i prvog sina sam rodila sa 23 godine - za Kurir je tada rekla Vesna: